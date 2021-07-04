В Азербайджане пассажирский самолёт вынужденно сел в Баку

Самолёт рейса Баку — Нахчыван из-за технической неисправности вынужденно совершил посадку, сообщили в пресс-службе «Азербайджанских авиалиний» (AZAL).

«Капитан воздушного судна Airbus A319 «Азербайджанских авиалиний», вылетевшего из Баку в Нахчыван в 07:22 (06:22), развернулся и запросил посадку в (бакинском. — RT) международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной внеплановой посадки самолёта стала техническая неисправность (проблема в системе кондиционирования)», — цитирует компанию РИА Новости.

В 08:01 (07:01 мск) самолёт совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту, добавили в авиалиниях.

На борту самолёта находились 122 пассажира, их отправят в Нахчыван другим рейсом.

Ранее проводивший обработку полей самолёт Ан-2 потерпел крушение поблизости от казахстанского города Кызылорды.