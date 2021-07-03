На Украине почти 100 населённых пунктов обесточены из-за плохой погоды

На Украине из-за грозы и сильного ветра обесточены почти 100 населённых пунктов, сообщила государственная служба страны по ЧС.

«По состоянию на 07:00 3 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населённых пункта в шести областях (Кировоградская — 30, Черкасская — 30, Киевская — 14, Черниговская — 14, Житомирская — 4 и Запорожская — 1)», — говорится в сводке ведомства.

Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.

26 июня сообщалось, что на Украине из-за непогоды 811 населённых пунктов в девяти областях остались без электричества.