В Грузию доставили миллион доз вакцин от COVID-19 из Китая

Короткая ссылка
В Грузию из Китая доставили 1 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.
В Грузию доставили миллион доз вакцин от COVID-19 из Китая
  • Reuters

«Мы уже готовы начать массовую вакцинацию граждан. Для этого мобилизованы 450 бригад медиков, которые будут распределены по всей территории Грузии», — приводит Интерфакс слова премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Он также сообщил, что в ближайшие недели в Грузию поступит еще 1 млн доз китайских вакцин.

В начале июня сообщалось, что у главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе выявлен коронавирус. В конце марта министр сделала прививку вакциной AstraZenecа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить