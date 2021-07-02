В Грузию доставили миллион доз вакцин от COVID-19 из Китая

В Грузию из Китая доставили 1 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

«Мы уже готовы начать массовую вакцинацию граждан. Для этого мобилизованы 450 бригад медиков, которые будут распределены по всей территории Грузии», — приводит Интерфакс слова премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Он также сообщил, что в ближайшие недели в Грузию поступит еще 1 млн доз китайских вакцин.

В начале июня сообщалось, что у главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе выявлен коронавирус. В конце марта министр сделала прививку вакциной AstraZenecа.