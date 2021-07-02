В Донецке и Луганске сообщили о гибели двух военных при обстрелах

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В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о гибели военнослужащих в результате обстрелов в Донбассе.
В Донецке и Луганске сообщили о гибели двух военных при обстрелах
  • РИА Новости

«В результате вражеских обстрелов за прошлые сутки один наш защитник погиб и один получил ранения», — приводит Интерфакс сообщение Народной милиции ДНР.

В свою очередь, в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что за прошедшие сутки украинские военные пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов с украинской стороны погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Ранее в ДНР заявили о ранении женщины в результате обстрела.

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