В Донецке и Луганске сообщили о гибели двух военных при обстрелах

В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о гибели военнослужащих в результате обстрелов в Донбассе.

«В результате вражеских обстрелов за прошлые сутки один наш защитник погиб и один получил ранения», — приводит Интерфакс сообщение Народной милиции ДНР.

В свою очередь, в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что за прошедшие сутки украинские военные пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов с украинской стороны погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Ранее в ДНР заявили о ранении женщины в результате обстрела.