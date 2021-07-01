Литва следит за передвижениями в Белоруссии ракетных систем ПВО
- © CHROMORANGE / Bilderbox
- globallookpress.com
«Мы наблюдаем за ситуацией, но информацию в СМИ о передвижениях ракетных комплексов ПВО, которые осуществляется относительно далеко от наших границ, не оцениваем как нечто чрезвычайное», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что эти мероприятия могут быть связаны с подготовкой к российско-белорусским учениям «Запад-2021».
Ранее МИД Литвы выразил России протест из-за самолётов над Балтийским морем.