Литва следит за передвижениями в Белоруссии ракетных систем ПВО

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва знает о передвижении по территории Белоруссии ракетных систем противовоздушной обороны (ПВО) и следит за данными перемещениями.
Литва следит за передвижениями в Белоруссии ракетных систем ПВО
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«Мы наблюдаем за ситуацией, но информацию в СМИ о передвижениях ракетных комплексов ПВО, которые осуществляется относительно далеко от наших границ, не оцениваем как нечто чрезвычайное», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что эти мероприятия могут быть связаны с подготовкой к российско-белорусским учениям «Запад-2021». 

Ранее МИД Литвы выразил России протест из-за самолётов над Балтийским морем.

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