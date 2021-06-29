В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 416 275
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 408 878 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 6 776 648 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3132 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.