Путин обсудил с президентом Туркменистана взаимодействие в борьбе с COVID-19

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин обсудил с президентом Туркменистана взаимодействие в борьбе с COVID-19
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения», — сообщили в Кремле.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимо­дейст­вие в борьбе с распространением корона­ви­рус­ной инфекции COVID-19.

«Главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанского стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.

В январе Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана 18 января зарегистрировало вакцину «Спутник V» и выдало соответствующий сертификат на неё.

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