Путин обсудил с президентом Туркменистана взаимодействие в борьбе с COVID-19
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- РИА Новости
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения», — сообщили в Кремле.
Отмечается, что стороны обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
«Главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанского стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.
В январе Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана 18 января зарегистрировало вакцину «Спутник V» и выдало соответствующий сертификат на неё.