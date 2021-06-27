В Белоруссии совершил аварийную посадку вертолёт МЧС

Вертолёт авиации МЧС Белоруссии совершил аварийную посадку в Брестской области, экипаж не пострадал.

«Сегодня в 14:25 при выполнении работ по авиационному патрулированию лесов возле деревни Черебасово Лунинецкого района (Брестская область) совершил аварийную посадку вертолёт Ми-2 авиации МЧС Беларуси», — цитирует РИА Новости пресс-службу белорусского МЧС.

Отмечается, что командир воздушного судна и лётчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолёт.

По предварительной информации, они не пострадали, но их осмотрят медики.

Ранее летевший в Запорожье самолёт авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку в польском аэропорту Катовице-Пыжовице.