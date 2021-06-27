В Белоруссии совершил аварийную посадку вертолёт МЧС
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«Сегодня в 14:25 при выполнении работ по авиационному патрулированию лесов возле деревни Черебасово Лунинецкого района (Брестская область) совершил аварийную посадку вертолёт Ми-2 авиации МЧС Беларуси», — цитирует РИА Новости пресс-службу белорусского МЧС.
Отмечается, что командир воздушного судна и лётчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолёт.
По предварительной информации, они не пострадали, но их осмотрят медики.
Ранее летевший в Запорожье самолёт авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку в польском аэропорту Катовице-Пыжовице.