В Белоруссии совершил аварийную посадку вертолёт МЧС

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Вертолёт авиации МЧС Белоруссии совершил аварийную посадку в Брестской области, экипаж не пострадал.
В Белоруссии совершил аварийную посадку вертолёт МЧС
  • ©mchs.gov.by

«Сегодня в 14:25 при выполнении работ по авиационному патрулированию лесов возле деревни Черебасово Лунинецкого района (Брестская область) совершил аварийную посадку вертолёт Ми-2 авиации МЧС Беларуси», — цитирует РИА Новости пресс-службу белорусского МЧС.

Отмечается, что командир воздушного судна и лётчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолёт.

По предварительной информации, они не пострадали, но их осмотрят медики.

Ранее летевший в Запорожье самолёт авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку в польском аэропорту Катовице-Пыжовице.

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