Казахстан перешёл в зону высокого риска по коронавирусу
- Reuters
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Казахстан перешёл из «жёлтой» в «красную» зону по коронавирусу, что означает высокую степень риска по COVID-19.
«В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алма-Ата, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области», — говорится в заявлении комиссии.
В «жёлтой» зоне находится город Шымкент, Костанайская и Мангистауская области, а в «зелёной» — Акмолинская, Алма-Атинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.
26 июня сообщалось, что более 3 млн человек в Казахстане получили первый компонент вакцины от коронавируса.
Ранее депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.