Казахстан перешёл в зону высокого риска по коронавирусу

Межведомственная комиссия Казахстана заявила о переходе страны в зону высокого риска по коронавирусу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Казахстан перешёл из «жёлтой» в «красную» зону по коронавирусу, что означает высокую степень риска по COVID-19.

«В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алма-Ата, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области», — говорится в заявлении комиссии.

В «жёлтой» зоне находится город Шымкент, Костанайская и Мангистауская области, а в «зелёной» — Акмолинская, Алма-Атинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

26 июня сообщалось, что более 3 млн человек в Казахстане получили первый компонент вакцины от коронавируса.

Ранее депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.