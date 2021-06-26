Премьер Киргизии сделал прививку от коронавируса

Короткая ссылка
Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и его жена сделали прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба Марипова.
Премьер Киргизии сделал прививку от коронавируса
  • © Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / Султан Досалиев

«Председатель кабинета министров Киргизской Республики Улукбек Марипов вместе с супругой привились от коронавирусной инфекции в одном из пунктов вакцинации в городе Бишкеке», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что Марипов заявил о важности массовой вакцинации и призвал граждан сделать прививку.

Он также выразил благодарность медицинским работникам.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» была зарегистрирована в Киргизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить