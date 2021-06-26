Премьер Киргизии сделал прививку от коронавируса
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«Председатель кабинета министров Киргизской Республики Улукбек Марипов вместе с супругой привились от коронавирусной инфекции в одном из пунктов вакцинации в городе Бишкеке», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Отмечается, что Марипов заявил о важности массовой вакцинации и призвал граждан сделать прививку.
Он также выразил благодарность медицинским работникам.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» была зарегистрирована в Киргизии.