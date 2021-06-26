Премьер Киргизии сделал прививку от коронавируса

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и его жена сделали прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба Марипова.

«Председатель кабинета министров Киргизской Республики Улукбек Марипов вместе с супругой привились от коронавирусной инфекции в одном из пунктов вакцинации в городе Бишкеке», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что Марипов заявил о важности массовой вакцинации и призвал граждан сделать прививку.

Он также выразил благодарность медицинским работникам.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» была зарегистрирована в Киргизии.