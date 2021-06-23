В Белоруссии на Лукомльской ГРЭС произошёл пожар

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В Белоруссии на Лукомльской ГРЭС произошёл пожар. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на белорусский МЧС.
В Белоруссии на Лукомльской ГРЭС произошёл пожар
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«Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на территории Лукомльской ГРЭС», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.

«После получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступают к тушению», — добавили в МЧС.

Как сообщает ТАСС, Минэнерго Белоруссии заявило, что из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населённых пунктов Могилёвской и Витебской областей.

«Отключены восемь энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что «принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки».

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