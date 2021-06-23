В Белоруссии на Лукомльской ГРЭС произошёл пожар
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«Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на территории Лукомльской ГРЭС», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.
«После получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступают к тушению», — добавили в МЧС.
Как сообщает ТАСС, Минэнерго Белоруссии заявило, что из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населённых пунктов Могилёвской и Витебской областей.
«Отключены восемь энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что «принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки».