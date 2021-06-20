Генпрокуратура Армении получила 64 сообщения о нарушениях на выборах

Генпрокуратура Армении получила 64 сообщения о нарушениях в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщил представитель ведомства Эдгар Арсенян.

«Начиная с 08:00 до 13:00 (07:00 — 12:00 мск) мы получили 64 сообщения (о нарушениях. — RT), информация по 26 из них передана органам следствия и дознания для подготовки материалов. Возбуждено одно уголовное дело по факту применения насилия на избирательном участке», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Арсенян добавил, что в период предвыборной кампании было возбуждено 26 уголовных дел, 14 лицам предъявлены обвинения: 13 — в связи с подкупом избирателей, одному — по принуждению в участии в агитационной кампании.

Ранее стало известно, что в Армении открылись избирательные участки. Явка по состоянию на 10:00 мск составила 12,2%.

В выборах участвуют 21 партия и четыре блока. Голосование завершится в 19:00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.