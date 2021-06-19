Грушко прокомментировал спекуляции Украины о возможности вступления в НАТО

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НАТО должно прекратить поставки оружия Киеву, если организация заботится о сохранении и укреплении безопасности Украины, это же касается и спекуляций о возможности вступления Киева в альянс, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
Грушко прокомментировал спекуляции Украины о возможности вступления в НАТО
  • Reuters

«Если бы НАТО как сторона, которая уважает интересы безопасности партнёра, было действительно заинтересовано в сохранении и укреплении безопасности Украины, то прежде всего она должна была призвать Украину прекратить спекулировать на возможности вступления в НАТО. Совершенно ясно, что эти спекуляции направлены на то, чтобы стимулировать «партию войны» в Киеве, которая думает, что конфликт может быть разрешён неполитическим путём», — сказал замминистра.

По его словам, Украина пытается позиционировать сближение с НАТО как единственную защиту от внешнего врага.

Это является попыткой показать Западу, что именно Россия является стороной в конфликте, что противоречит и реальности «на земле», и истории самого конфликта, добавил Грушко.

«Во-вторых — (НАТО должно. — RT) прекратить оказание военной поддержки, в частности поставки туда летального и нелетального оружия, которые происходят», — добавил замглавы МИД.

Как ранее заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, Украине нужно сделать больше в плане реформ для вступления в НАТО.

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