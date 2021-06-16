В Латвии арестовали россиянина на два месяца
- РИА Новости
Российские дипломаты находятся на связи с родственниками и адвокатом россиянина.
«Пока лишь известно, что российский гражданин Г.В. Силонов 1963 года рождения был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги», — заявили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что суд арестовал россиянина на два месяца.
Ранее латвийские СМИ сообщили, что в Латвии по делу о шпионаже в пользу России задержан россиянин.
Также 11 июня в Латвии был арестован депутат сейма Янис Адамсонс по делу о шпионаже в пользу России.