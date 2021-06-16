Эксперт объяснил слова Зеленского о возможности создания «самой мощной армии» в Европе

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Анастасия Румянцева
Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что при определённых обстоятельствах Киев будет вынужден создать «самую мощную армию» в Европе.
Эксперт объяснил слова Зеленского о возможности создания «самой мощной армии» в Европе
  • © Reuters

Как пояснил Бредихин, на данном направлении украинский лидер Владимир Зеленский не является новатором, поскольку такие же заявления ранее делал и экс-президент Украины Пётр Порошенко. 

«Это повторение. В то же время заявление Зеленского — это последовательная политическая позиция Украины по отношению к НАТО. До этого уже украинские министры заявляли о том, что необходимо милитаризировать Украину, о том, что необходимо перейти к усилению именно военной сферы», — добавил специалист.

Также, по словам эксперта, появлялись тезисы и о необходимости делать не компромиссные заявления, а ультимативные в отношении Брюсселя и Вашингтона.

Поэтому он отметил, что у Зеленского есть желание «выторговать» заключение выгодной сделки. 

Ранее Зеленский заявил, что при определённых обстоятельствах Киев будет вынужден создать «самую мощную армию» в Европе.

Украинский лидер заявил, что на эту цель будет потрачено «много человеческого потенциала».

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