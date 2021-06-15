Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 255 878

В Молдавии за сутки выявили 48 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, в результате общее число заболевших достигло 255 878.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (15 июня. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 48 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 255 878», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 248 812 человек, более 6,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.