Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 255 878
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (15 июня. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 48 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 255 878», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 248 812 человек, более 6,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.