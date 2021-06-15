Байден рассказал о перспективах Украины по вступлению в НАТО

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Украина должна убедить НАТО, что заслуживает стать членом альянса, и сделать все необходимые для этого шаги, заявил президент США Джо Байден.
Байден рассказал о перспективах Украины по вступлению в НАТО
  • Reuters

«Зависит от того, отвечают ли они критериям», — приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о готовности США поддержать предоставление Украине плана действий по получению членства в НАТО.

По его словам, украинские власти должны избавиться от коррупции.

Он добавил, что вопрос о том, заслуживает ли Украина право вступить в альянс, остаётся открытым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном заявил о важности «чёткой перспективы членства Украины в НАТО».

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