Байден рассказал о перспективах Украины по вступлению в НАТО

Украина должна убедить НАТО, что заслуживает стать членом альянса, и сделать все необходимые для этого шаги, заявил президент США Джо Байден.

«Зависит от того, отвечают ли они критериям», — приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о готовности США поддержать предоставление Украине плана действий по получению членства в НАТО.

По его словам, украинские власти должны избавиться от коррупции.

Он добавил, что вопрос о том, заслуживает ли Украина право вступить в альянс, остаётся открытым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном заявил о важности «чёткой перспективы членства Украины в НАТО».