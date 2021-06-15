Байден рассказал о перспективах Украины по вступлению в НАТО
- Reuters
«Зависит от того, отвечают ли они критериям», — приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о готовности США поддержать предоставление Украине плана действий по получению членства в НАТО.
По его словам, украинские власти должны избавиться от коррупции.
Он добавил, что вопрос о том, заслуживает ли Украина право вступить в альянс, остаётся открытым.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном заявил о важности «чёткой перспективы членства Украины в НАТО».