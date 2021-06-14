Захарова отреагировала на уход журналистов BBC с пресс-конференции по Ryanair

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на уход журналистов BBC с пресс-конференции по инциденту с самолётом Ryanair.
Захарова отреагировала на уход журналистов BBC с пресс-конференции по Ryanair
  • Reuters

«Журналисты BBC ушли с пресс-конференции... в знак протеста против того, что Романа Протасевича, по их мнению, принуждают в ней участвовать. Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты BBC смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В ходе пресс-конференции основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что не имел торга со следствием.

По его словам, любое участие в мероприятиях добровольное.

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