Захарова отреагировала на уход журналистов BBC с пресс-конференции по Ryanair

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на уход журналистов BBC с пресс-конференции по инциденту с самолётом Ryanair.

«Журналисты BBC ушли с пресс-конференции... в знак протеста против того, что Романа Протасевича, по их мнению, принуждают в ней участвовать. Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты BBC смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В ходе пресс-конференции основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что не имел торга со следствием.

По его словам, любое участие в мероприятиях добровольное.