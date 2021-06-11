Сурков прокомментировал ситуацию с Украиной
- РИА Новости
Политик отметил, что страну «можно вернуть только силой», при этом она может быть разной.
«Не только военная. Есть ещё сила спецслужб, она другая. Есть сила так называемая мягкая — пресловутый термин, но она тоже существует», — сказал Сурков.
По его словам, речь может также идти об экономическом и политическом влиянии.
Экс-помощник главы государства также считает, что мир «устаёт от Украины».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, как, по его мнению, в настоящий момент Украину воспринимают в мире.