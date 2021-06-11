В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 403 845
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 396 650 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведён 6 500 351 тест.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2958 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.