Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 255 661
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (10 июня. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 255 661», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 248 384 человека, более 6,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.