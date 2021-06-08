В Госдуме оценили перспективы вступления Украины в НАТО

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил перспективы присоединения Украины к НАТО.
В Госдуме оценили перспективы вступления Украины в НАТО
  • РИА Новости

«НАТО рассматривает Украину как сферу своих интересов, при этом не считая нужным допускать Украину к полноправному членству. Исходят из того, что у НАТО есть некая правовая основа и Украина не соответствует критериям страны, которая может быть принята в НАТО», — сказал Новиков. Депутат отметил, что в НАТО «понимают степень зависимости Украины от Вашингтона, Брюсселя и других европейских столиц».

«Зависимость так велика, что там, где и когда потребуется использовать Украину в своих авантюрах, в том числе и военного характера, они смогут это делать и без принятия Украины в НАТО. Причём, к сожалению, для таких циничных расчётов есть основания, поскольку политика Киева давно утратила черты какого-либо суверенитета», — добавил собеседник RT.

Ранее издание Axios сообщило, что украинская сторона неправильно истолковала слова президента США Джо Байдена о членстве Украины в НАТО.

Как отмечает издание, украинская сторона изначально выпустила заявление, в котором говорилось, что Байден «подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО».

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