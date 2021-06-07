Зеленский посетит США в июле

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что по приглашению американского коллеги Джо Байдена посетит Вашингтон в июле для обсуждения расширения стратегического партнёрства между Украиной и США.

«Спасибо президенту США Джо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США», — написал он в Twitter.

7 июня Байден в телефонном разговоре заверил Зеленского, что будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Ранее СМИ сообщали, что в администрации Байдена передумали приглашать Зеленского на встречу в Вашингтон до встречи американского лидера с Путиным.