Санду поделилась ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Президент Молдавии Майя Санду в ответ на вопрос о своих ожиданиях от встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена заявила, что хочет мира.

«То, что мы хотим, — это мир и никаких конфликтов, чтобы мы могли сосредоточиться на внутренних реформах, которые позволят создать сильные институты, которые помогут сделать наше государство менее подверженным внешним угрозам», — цитирует РИА Новости её заявление, сделанное во время онлайн-форума «Демократия в действии».

Санду отметила, что Молдавия — это «сложный регион, который вызывает большое беспокойство».

Переговоры Путина и Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.