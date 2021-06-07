Санду поделилась ожиданиями от встречи Путина и Байдена

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Президент Молдавии Майя Санду в ответ на вопрос о своих ожиданиях от встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена заявила, что хочет мира.
Санду поделилась ожиданиями от встречи Путина и Байдена
  • Reuters

«То, что мы хотим, — это мир и никаких конфликтов, чтобы мы могли сосредоточиться на внутренних реформах, которые позволят создать сильные институты, которые помогут сделать наше государство менее подверженным внешним угрозам», — цитирует РИА Новости её заявление, сделанное во время онлайн-форума «Демократия в действии».

Санду отметила, что Молдавия — это «сложный регион, который вызывает большое беспокойство».

Переговоры Путина и Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.

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