В СБУ отреагировали на данные о разоблачении в России агента спецслужб

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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артём Дехтяренко назвал не соответствующей действительности информацию ФСБ России о разоблачении агента украинских спецслужб.
В СБУ отреагировали на данные о разоблачении в России агента спецслужб
  • РИА Новости

«Любые заявления ФСБ России о якобы разоблачении «агента СБУ» следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны… Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа», — цитирует его УНИАН.

В то же время в СБУ не смогли предоставить информацию о лице, имя которого назвали в ФСБ России.

7 июня стало известно, что в России пресечена «разведывательно-подрывная деятельность» гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича в интересах украинской контрразведки. Ему закрыли въезд в Россию на 25 лет. 3 июня он выехал из страны.

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