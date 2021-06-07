Политолог оценил реакцию Зеленского на решение США по «Северному потоку — 2»

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил удивление решением США снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.
Политолог оценил реакцию Зеленского на решение США по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«У Владимира Зеленского, видимо, сложилось впечатление, что Украина — центр мира, ось такая, вокруг которой всё вертится и все обязаны делать то, что нужно Украине», — отметил Светов.

По его мнению, предъявлять претензии к США из-за того, что они руководствуются не интересами Украины в принятии решений, — это нелепость. 

«Вот эта неадекватность, это постоянное выпрашивание у всех помощи, обвинение в том, что они не помогают Украине так, как им хочется, это такой тупик, в который эти люди заводят свою страну», — заключил собеседник RT. 

Ранее Зеленский выразил удивление решением США снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

Он отметил, что США в ситуации с «Северным потоком — 2» оставались «последним оплотом», который был способен остановить строительство газопровода.

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