Число случаев коронавируса в Латвии достигло 134 677

За прошедшие сутки число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Латвии возросло на 256, в результате чего общее число заболевших за всё время пандемии достигло 134 677.

Reuters

Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Отмечается, что за последние сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.