Число случаев коронавируса в Латвии достигло 134 677
За прошедшие сутки число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Латвии возросло на 256, в результате чего общее число заболевших за всё время пандемии достигло 134 677.
- Reuters
Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Отмечается, что за последние сутки скончались пять пациентов с коронавирусом.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.
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