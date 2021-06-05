На Украине число случаев коронавируса за сутки возросло на 1897
- © Reuters
«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 июня на Украине зафиксировано 1897 новых подтверждённых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 91, медработников — 65)», — говорится в сообщении.
За сутки на Украине умерли 86 пациентов с коронавирусом, ещё 8330 заболевших вылечились.
Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 составило на Украине 51 140.
Ранее в офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине улучшается.