Козак заявил о рукотворном характере обострений конфликта в Донбассе
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Как отметил Козак, Украина пытается увязать политические вопросы с перемирием.
«И то обострение, которое произошло в январе, феврале, марте, очевидно, рукотворное. Оно имеет свои причины — и внутриполитические, и внешнеполитические», — цитирует его ТАСС.
По его словам, наблюдения показывают, что инициирование обстрелов происходит с подконтрольной Киеву территории.
«Значит, это рукотворная история», — подчеркнул он.
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе.