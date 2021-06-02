Козак заявил о рукотворном характере обострений конфликта в Донбассе

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что эпизоды обострений конфликта в Донбассе имеют рукотворный характер.
Козак заявил о рукотворном характере обострений конфликта в Донбассе
  • © РИА Новости

Как отметил Козак, Украина пытается увязать политические вопросы с перемирием. 

«И то обострение, которое произошло в январе, феврале, марте, очевидно, рукотворное. Оно имеет свои причины — и внутриполитические, и внешнеполитические», — цитирует его ТАСС.

По его словам, наблюдения показывают, что инициирование обстрелов происходит с подконтрольной Киеву территории.

«Значит, это рукотворная история», — подчеркнул он.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе.

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