Козак заявил о рукотворном характере обострений конфликта в Донбассе

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что эпизоды обострений конфликта в Донбассе имеют рукотворный характер.

Как отметил Козак, Украина пытается увязать политические вопросы с перемирием.

«И то обострение, которое произошло в январе, феврале, марте, очевидно, рукотворное. Оно имеет свои причины — и внутриполитические, и внешнеполитические», — цитирует его ТАСС.

По его словам, наблюдения показывают, что инициирование обстрелов происходит с подконтрольной Киеву территории.

«Значит, это рукотворная история», — подчеркнул он.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе.