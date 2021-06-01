На Украине допустили возможность принудительной вакцинации учителей от COVID-19

Министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что украинских учителей и педагогов могут обязать пройти вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«На сегодня нет инструментов принудительной вакцинации... В рамках дальнейшей жизни мы всё равно будем рассматривать возможности... Например, как у поваров является обязательным требованием санитарная книжка или другие дополнительные элементы допуска к профессии... Возможно, как допуск к профессии, будет обязательным элемент вакцинации», — сказал он во время форума «Украина 30. Наука».

В то же время министр добавил, что вакцинировать всех педагогов в Украине не получится, так как есть лица, которые имеют противопоказания к вакцинации.

Ранее в офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине улучшается.