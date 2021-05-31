Мишустин провёл переговоры с премьер-министром Белоруссии

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Российский премьер Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Мишустин провёл переговоры с премьер-министром Белоруссии
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Отмечается, что стороны «продолжили обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в развитие переговоров, состоявшихся 27—28 мая в Минске в ходе заседания Совета глав правительств СНГ».

В сообщении говорится, что «особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании».

Также Мишустин и Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии и скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

28 мая президенты России и Белоруссии встретились в резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Их переговоры продлились более пяти часов.

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