Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта

Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скончался в возрасте 45 лет, сообщил украинский МИД.

«Министерство иностранных дел Украины с глубоким прискорбием извещает, что 30 мая на 45-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта», — говорится в сообщении.

Бешта занимал данный пост с 2015 года, а с 2017 года он также был послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

МИД Украины выразил глубокие соболезнования семье и близким посла.

Ранее сообщалось, что в американском Детройте (штат Мичиган) умер почётный консул Украины Богдан Федорак.