Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта
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«Министерство иностранных дел Украины с глубоким прискорбием извещает, что 30 мая на 45-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта», — говорится в сообщении.
Бешта занимал данный пост с 2015 года, а с 2017 года он также был послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.
МИД Украины выразил глубокие соболезнования семье и близким посла.
Ранее сообщалось, что в американском Детройте (штат Мичиган) умер почётный консул Украины Богдан Федорак.