На Украине за сутки зафиксировали 1703 случая коронавируса

На Украине в течение суток коронавирусную инфекцию выявили ещё у 1703 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 201 472 случая COVID-19.

Об этом информирует украинский Минздрав.

«По данным центра общественного здоровья, по состоянию на 28 мая на Украине зафиксировано 1703 новых подтверждённых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 85, медработников — десять)», — заявили в министерстве.

Также за сутки зарегистрировано 84 летальных случая среди пациентов с COVID-19, выздоровели 5733 человека.

Ранее сообщалось, что на Украине более 1 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.