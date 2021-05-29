Минздрав Украины ожидает отчётов о разработке вакцины от COVID-19 в сентябре

Министерство здравоохранения Украины ожидает в сентябре этого года получения отчётов о разработке украинской вакцины от коронавируса.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет «Украинская правда».

«В сентябре 2021 года должны презентовать отчёты (о разработке вакцины от COVID-19) те, кто получил финансирование из Национального фонда исследований… Перейдут ли результаты, которые они сейчас покажут, в другие стадии — это вопрос, посмотрим. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом. Здесь главное, что мы запустили разработку и пошло развитие науки в сторону разработки иммунобиологических препаратов», — заявил он.

По его словам, речь идёт о двух институтах Национальной академии наук: об Институте биологии клетки и об Институте биохимии имени Палладина.

Ранее сообщалось, что на Украине более 1 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.