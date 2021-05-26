Генсек ОБСЕ заявила о росте напряжённости в Донбассе

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Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила о росте напряжённости в Донбассе.
Генсек ОБСЕ заявила о росте напряжённости в Донбассе
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

Как сообщает РИА Новости, она также отметила увеличение числа случаев нарушения режима прекращения огня в регионе.

«К сожалению, на протяжении последних нескольких месяцев мы видим, что там растёт напряжение и есть рост нарушений режима прекращения огня. Мы, конечно, привержены решению этих проблем и улучшению ситуации людей, чтобы они жили в безопасности», — заявила Шмид.

Соответствующее заявление она сделала на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе.

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