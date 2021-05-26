СК возбудил уголовное дело по факту гибели пенсионера из Донецка во время обстрела ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели 65-летнего мирного жителя Донецка в ходе обстрела города военнослужащими ВСУ. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По данным следствия, обстрел Донецка произошёл 24 мая 2021 года.

«Военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований обстреляли из гранатомётов объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями и расположенные по улице Луговского в посёлке шахты «Трудовская» Петровского района города Донецка», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в результате обстрела 65-летний мирный житель Донецка получил смертельное ранение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на мине ВСУ троих мирных жителей ЛНР.