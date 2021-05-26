Лукашенко рассказал о системе взаимоотношений России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Москва и Минск движутся по пути выстраивания «мощной системы взаимоотношений и единства».

«Мы с Россией как два суверенных, независимых государства можем выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы этим путём двигаемся», — приводит «СБ. Беларусь сегодня» его слова на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Белорусский лидер отметил, что страны одинаково ценны друг для друга.

«Лучшее берём у них (России. — RT), чему-то они у нас учатся», — добавил Лукашенко.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт в Сочи переговоры с Лукашенко.