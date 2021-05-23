В ДНР обвинили ВСУ в обстреле районов четырёх населённых пунктов республики
- РИА Новости
«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины составило пять раз», — приводит агентство «ДАН» сообщение представителя ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что всего по территории ДНР было выпущено 57 боеприпасов.
Под обстрелами оказались: район «Вольво-центра» и посёлок Жабуньки на донецком направлении, села Коминтерново и Новоласпа — на мариупольском.
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