В ДНР обвинили ВСУ в обстреле районов четырёх населённых пунктов республики

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что Вооружённые силы Украины обстреляли районы четырёх населённых пунктов ДНР.

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины составило пять раз», — приводит агентство «ДАН» сообщение представителя ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что всего по территории ДНР было выпущено 57 боеприпасов.

Под обстрелами оказались: район «Вольво-центра» и посёлок Жабуньки на донецком направлении, села Коминтерново и Новоласпа — на мариупольском.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе.