В ДНР обвинили ВСУ в обстреле районов четырёх населённых пунктов республики

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что Вооружённые силы Украины обстреляли районы четырёх населённых пунктов ДНР.
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле районов четырёх населённых пунктов республики
  • РИА Новости

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины составило пять раз», — приводит агентство «ДАН» сообщение представителя ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что всего по территории ДНР было выпущено 57 боеприпасов.

Под обстрелами оказались: район «Вольво-центра» и посёлок Жабуньки на донецком направлении, села Коминтерново и Новоласпа — на мариупольском.

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