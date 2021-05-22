Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 254 601

В Молдавии за сутки выявили 102 случая коронавирусной инфекции COVID-19, в результате общее число заболевших достигло 254 601.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (22 мая. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 102 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 254 601», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 246 332 человека, более 6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.