В Белоруссии за сутки выявили 1471 случай коронавируса

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В Белоруссии за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 1471 человека. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 384 773.
В Белоруссии за сутки выявили 1471 случай коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав республики.

Отмечается, что за весь период пандемии «на территории страны умер 2761 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».

Всего в Белоруссии после выздоровления были выписаны 374 854 пациента.

Ранее сообщалось, что Белоруссия с 30 апреля планирует начать серийное производство вакцины от коронавируса «Спутник V».

В Белоруссии также заявили о намерении выдавать привившимся сертификаты вакцинации против коронавируса на платной основе по желанию граждан, планирующих выезд за границу.

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