В Белоруссии за сутки выявили 1471 случай коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав республики.
Отмечается, что за весь период пандемии «на территории страны умер 2761 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».
Всего в Белоруссии после выздоровления были выписаны 374 854 пациента.
Ранее сообщалось, что Белоруссия с 30 апреля планирует начать серийное производство вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Белоруссии также заявили о намерении выдавать привившимся сертификаты вакцинации против коронавируса на платной основе по желанию граждан, планирующих выезд за границу.