В Молдавии за сутки выявили 166 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки выявили 166 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 254 379.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (20 мая. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 166 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 254 379», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 245 803 человек, более 6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.