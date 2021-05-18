В Молдавии за сутки выявили 121 новый случай коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 121 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 254 075.
- ©Виталий Тимкив
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.
Всего 6043 пациента с COVID-19 скончались, 245 263 инфицированных выздоровели.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.
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