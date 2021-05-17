В Белоруссии за сутки выявили 1191 случай коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав республики.
Общее число летальных случаев от коронавируса в стране достигло 2711.
Всего за время пандемии выписали 367 840 пациентов.
Ранее сообщалось, что Белоруссия с 30 апреля планирует начать серийное производство вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Белоруссии также заявили о намерении выдавать привившимся сертификаты вакцинации против коронавируса на платной основе по желанию граждан, планирующих выезд за границу.