В Белоруссии за сутки выявили 1191 случай коронавируса

В Белоруссии за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 1191 человека. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 377 532.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав республики.

Общее число летальных случаев от коронавируса в стране достигло 2711.

Всего за время пандемии выписали 367 840 пациентов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия с 30 апреля планирует начать серийное производство вакцины от коронавируса «Спутник V».

В Белоруссии также заявили о намерении выдавать привившимся сертификаты вакцинации против коронавируса на платной основе по желанию граждан, планирующих выезд за границу.