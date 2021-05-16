В Белоруссии за сутки выявили 1627 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 1627 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 376 341.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав республики.

За сутки от коронавируса скончались десять человек. Общее число летальных случаев — 2701.

Вылечились 1842 человека. Всего за время пандемии выписали 367 097 пациентов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия с 30 апреля планирует начать серийное производство вакцины от коронавируса «Спутник V».

В Белоруссии также заявили о намерении выдавать привившимся сертификаты вакцинации против коронавируса на платной основе по желанию граждан, планирующих выезд за границу.