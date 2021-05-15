Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 253 736

В Молдавии за сутки выявили 169 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, в результате общее число заболевших достигло 253 736.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (15 мая. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 169 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 253 736», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 244 664 человека, более 6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.