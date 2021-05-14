Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 253 567

В Молдавии за сутки выявили 181 случай коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего общее число заболевших достигло 253 567.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (14 мая. — RT) в Молдавии был зарегистрирован ещё 181 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 253 567», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 244 487 человек, более 6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.