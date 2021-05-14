В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 373 351

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 373 351.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 363 873 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 6 050 830 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умер 2681 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.