В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 373 351
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 363 873 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 6 050 830 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умер 2681 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.