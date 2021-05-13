МИД России осудил вмешательство США и ЕС в политические дела Молдавии
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«Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое, я имею в виду это вмешательство, мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишинёве без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы и власти республики, в том числе и ЦИК Молдавии, в целях реализации политических и экономических интересов этих стран», — сказала дипломат.
По её словам, российская сторона примет участие в наблюдении за процессом голосования по двусторонней линии и в составе международных организаций, включая СНГ и ОБСЕ.
В конце апреля Захарова обратила внимание на явную политическую ангажированность западных стран в оценке внутриполитической ситуации в Молдавии. Она призвала воздерживаться от вмешательства во внутренние дела республики.