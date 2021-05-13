Число случаев COVID-19 на Украине за сутки возросло на 6813

Более 6,8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели почти 20 тыс. человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в своём Facebook.

«На Украине по состоянию на 13 мая 2021 года зафиксировано 6813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 289 детей и 160 медработников», — написал он.

По его словам, за сутки госпитализировали 2569 человек, зафиксировано 346 летальных случаев, выздоровели 19 507 человек, проведено 89 490 тестирований на коронавирус.

Накануне сообщалось, что на Украине за сутки выявили 4538 случаев коронавируса.