Число случаев COVID-19 на Украине за сутки возросло на 6813

Короткая ссылка
Более 6,8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели почти 20 тыс. человек.
Число случаев COVID-19 на Украине за сутки возросло на 6813
  • © REUTERS/Gleb Garanich

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в своём Facebook.

«На Украине по состоянию на 13 мая 2021 года зафиксировано 6813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 289 детей и 160 медработников», — написал он.

По его словам, за сутки госпитализировали 2569 человек, зафиксировано 346 летальных случаев, выздоровели 19 507 человек, проведено 89 490 тестирований на коронавирус.

Накануне сообщалось, что на Украине за сутки выявили 4538 случаев коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить