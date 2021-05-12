В СБУ объяснили внесение Моргенштерна в список угроз нацбезопасности

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В Службе безопасности Украины объяснили внесение Алишера Валеева (Моргенштерна) в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
В СБУ объяснили внесение Моргенштерна в список угроз нацбезопасности
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом информирует агентство «Украинские новости» со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что СБУ направила письмо Министерству культуры и информационной политики Украины с предложение включить Моргенштерна к перечню лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В ведомстве рассказали, что в письме, «в соответствии с компетенцией, СБ Украины предоставила предложения Минкультуры и информполитики Украины включить «указанного гражданина Российской Федерации», который, среди прочего «во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создаёт предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии» к перечню лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины».

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности государства, ему запрещён въезд на территорию страны.

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